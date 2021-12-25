Власти ХМАО обязали продавцов показывать покупателям личные QR-коды

«Сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению, обязаны предъявлять двухмерный штриховый код (QR-код), подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесенного заболевания <...> по первой просьбе (требованию) покупателей, лиц, которым оказываются услуги, выполняются работы», - говорится в документе.

Новые правила вступают в силу на территории ХМАО 25 декабря 2021 года, отмечает ТАСС.

В Югре QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос, действуют с 8 ноября.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Владимир Путин ответил на вопрос о QR-кодах, несмотря на то, что он не прозвучал на ежегодной пресс-конференции президента.

