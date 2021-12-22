В Петербурге со 2 января введут QR-коды для посещения общепита и ТЦ

Ранее планировалось, что QR-коды понадобятся посетителям кафе, ресторанов и магазинов с 27 декабря.

Кроме того, петербургские власти разрешили общепиту работать в новогоднюю ночь без ограничений по времени. Ранее кафе и ресторанам запрещалось принимать гостей с 23:00 до 6 утра.

Также в Петербурге увеличат заполняемость кинотеатров с 50% до 75%, решение вступит в силу с 1 января.

