В Петербурге со 2 января введут QR-коды для посещения общепита и ТЦ
Власти Санкт-Петербурга приняли решение ввести систему QR-кодов в заведениях общепита и объектах розничной торговли со 2 января. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.
Ранее планировалось, что QR-коды понадобятся посетителям кафе, ресторанов и магазинов с 27 декабря.
Кроме того, петербургские власти разрешили общепиту работать в новогоднюю ночь без ограничений по времени. Ранее кафе и ресторанам запрещалось принимать гостей с 23:00 до 6 утра.
Также в Петербурге увеличат заполняемость кинотеатров с 50% до 75%, решение вступит в силу с 1 января.
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