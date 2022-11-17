Власти Херсонской области запретили вывозить спецтехнику и оборудование

Власти Херсонской области с 15 ноября запретили вывозить с территории региона спецтехнику, грузовой автотранспорт и оборудование. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Владимир Сальдо.

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В документе, который опубликован в Telegram-канале областной администрации, говорится, что контроль за перемещением таких технических средств через совместные блокпосты будет осуществлять военный комендант региона совместно с представителями МВД и Росгвардии.

«Передвижение спецтехники, грузовиков и оборудования допускается в исключительных случаях и только на основании распоряжения председателя Совета министров — Правительства военно-гражданской администрации Херсонской области и при наличии пропуска, выданного военным комендантом Херсонской области", - говорится в распоряжении.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что вывоз жителей Херсонской области вглубь региона продолжается в целях обеспечения безопасности, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретСпецоперацияХерсон
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