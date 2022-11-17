Власти Херсонской области запретили вывозить спецтехнику и оборудование
Власти Херсонской области с 15 ноября запретили вывозить с территории региона спецтехнику, грузовой автотранспорт и оборудование. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Владимир Сальдо.
В документе, который опубликован в Telegram-канале областной администрации, говорится, что контроль за перемещением таких технических средств через совместные блокпосты будет осуществлять военный комендант региона совместно с представителями МВД и Росгвардии.
«Передвижение спецтехники, грузовиков и оборудования допускается в исключительных случаях и только на основании распоряжения председателя Совета министров — Правительства военно-гражданской администрации Херсонской области и при наличии пропуска, выданного военным комендантом Херсонской области", - говорится в распоряжении.
Ранее Владимир Сальдо заявил, что вывоз жителей Херсонской области вглубь региона продолжается в целях обеспечения безопасности, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 680 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 735 / сут.
- В ОП заявили о терроре и геноциде русскоговорящих в Херсоне
- Состоялся телефонный разговор Путина и Алиева
- Краснодарский край с начала 2022 года посетили 16 млн туристов
- СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов досрочно расторгнуть контракт с Роналду
- Власти Херсонской области запретили вывозить спецтехнику и оборудование
- Собчак извинилась перед Чемезовым
- В Польше не обнаружили следов падения второй ракеты
- Крымский мост вновь закроют для транспорта
- «Автодор» построит дорогу в Сочи в обход Адлера
- Нагиев рассказал, когда вернется в шоу «Голос»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru