Власти Херсонской области запретили вывозить спецтехнику и оборудование

В документе, который опубликован в Telegram-канале областной администрации, говорится, что контроль за перемещением таких технических средств через совместные блокпосты будет осуществлять военный комендант региона совместно с представителями МВД и Росгвардии.

«Передвижение спецтехники, грузовиков и оборудования допускается в исключительных случаях и только на основании распоряжения председателя Совета министров — Правительства военно-гражданской администрации Херсонской области и при наличии пропуска, выданного военным комендантом Херсонской области", - говорится в распоряжении.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что вывоз жителей Херсонской области вглубь региона продолжается в целях обеспечения безопасности, сообщает RT.