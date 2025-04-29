Ученые создали антикариесное покрытие для зубов

Российские исследователи совместно с коллегами из Бразилии, Египта и Южной Кореи разработали специальное покрытие для зубов. Оно наносится непосредственно на них и застывает за полчаса. В итоге образуется пленка, которая не позволяет эмали разрушаться.

Ее состав совершенно безвредный. Она содержит антибактериальные вещества и естественные компоненты, утверждают ученые. По их словам, прочность такой защитной пленки всего лишь на 10-20% меньше, чем у обычных зубов.

Ранее сообщалось, что ученые вырастили человеческие зубы в лаборатории, напоминает НСН.

