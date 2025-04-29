Ученые создали антикариесное покрытие для зубов
Новая разработка ученых защитит зубную эмаль от разрушения и кариеса, сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.
Российские исследователи совместно с коллегами из Бразилии, Египта и Южной Кореи разработали специальное покрытие для зубов. Оно наносится непосредственно на них и застывает за полчаса. В итоге образуется пленка, которая не позволяет эмали разрушаться.
Ее состав совершенно безвредный. Она содержит антибактериальные вещества и естественные компоненты, утверждают ученые. По их словам, прочность такой защитной пленки всего лишь на 10-20% меньше, чем у обычных зубов.
Ранее сообщалось, что ученые вырастили человеческие зубы в лаборатории, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru