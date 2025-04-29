Власти Красноярского края хотят сократить время продажи алкоголя

Власти Красноярского края намерены сократить на четыре часа время продажи алкоголя в регионе. Как пишет РИА Новости, об этом заявил губернатор Михаил Котюков.

Жители Вологодской области стали ездить за спиртным в соседние регионы

По его словам, предлагается продавать алкогольные напитки в период с 10:00 до 21:00, а также ввести полный запрет на продажу во время, например, Дня знаний. В настоящее время реализация спиртного в крае разрешена с 8:00 до 23:00.

Котюков отметил, что ввод ограничений поддержали правоохранительные органы и медики.

«Такие инициативы правительство края внесло в законодательное собрание», - заключил губернатор.

Ранее ограничение на продажу алкоголя в будние дни было введено в Вологодской области, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ПродажаАлкогольКрасноярский Край

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