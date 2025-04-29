ВЦИОМ: В России вырос уровень доверия к гомеопатии

Так, за последние семь лет уровень доверия россиян к гомеопатии вырос на 7 п.п. Отмечается, что доверие напрямую связано со степенью осведомленности - среди хорошо информированных его уровень достигает 44%.

В исследовании также говорится о том, что 59% принимающих гомеопатические лекарственные средства делают это неоднократно или систематически, отмечает «Газета.Ru».

Кроме того, все большее число россиян стали более взвешенно подходить к выбору лекарств. Так, 44% опрошенных начинают принимать лекарства в зависимости от конкретной ситуации. Более половины россиян в случае плохого самочувствия обращаются к врачам.

Ранее врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Серёжина напомнила, что грипп нельзя переносить на ногах, поскольку он может давать опасные осложнения, напоминает RT.

