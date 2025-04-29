Военная лаборатория взорвалась в Румынии

Отмечается, что инцидент произошел 29 апреля. На место происшествия для тушения возгорания выехали пожарные и полицейские.

В результате инцидента пострадал один человек — он отравился угарным газом. Сейчас спасатели пытаются определить, пострадал ли кто-либо еще. Уточняется, что есть риск повторного взрыва.

Ранее в порту Шахид-Раджаи у города Бендер-Аббас на юге Ирана прогремел сильный взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

