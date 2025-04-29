Военная лаборатория взорвалась в Румынии
Взрыв произошел в военной лаборатории по испытанию оружия и боеприпасов, расположенной в Бухаресте (Румыния), сообщил телеканал Antena 3.
Отмечается, что инцидент произошел 29 апреля. На место происшествия для тушения возгорания выехали пожарные и полицейские.
В результате инцидента пострадал один человек — он отравился угарным газом. Сейчас спасатели пытаются определить, пострадал ли кто-либо еще. Уточняется, что есть риск повторного взрыва.
Ранее в порту Шахид-Раджаи у города Бендер-Аббас на юге Ирана прогремел сильный взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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