Путин предложил создать комиссию по защите исторической правды о ВОВ

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением создать Комиссию по сохранению исторической памяти. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Выступая на международном форуме «Великое наследие - общее будущее», он указал, работать она должна при парламентском собрании Союза Белоруссии и России. В работу Комиссии должны быть вовлечены ведущие российские и белорусские эксперты и историки.

«Главной задачей комиссии должна стать... защита исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа», - подчеркнул глава государства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал «защитить память о дедах и прадедах, победивших фашизм», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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