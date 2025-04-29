Путин предложил создать комиссию по защите исторической правды о ВОВ

Выступая на международном форуме «Великое наследие - общее будущее», он указал, работать она должна при парламентском собрании Союза Белоруссии и России. В работу Комиссии должны быть вовлечены ведущие российские и белорусские эксперты и историки.

«Главной задачей комиссии должна стать... защита исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа», - подчеркнул глава государства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал «защитить память о дедах и прадедах, победивших фашизм», сообщает RT.

