В ОП заявили о терроре и геноциде русскоговорящих в Херсоне

Вооруженные силы Украины устроили в Херсоне «неприкрытый террор и даже геноцид» в отношении русскоговорящих. Об этом заявил ТАСС член Общественной палаты РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

«Полным ходом проходят так называемые фильтрационные мероприятия. Развязан неприкрытый террор и даже геноцид в отношении всех, кто даже просто разговаривает на русском языке", - сказал он.

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По словам Малькевича, очень на многих русскоязычных «стучат» их же соседи. Есть целый ряд свидетельств, как людей хватают после доносов. Также сообщается, что «в частном секторе начали уничтожать жилые дома тех, кого подозревают в сотрудничестве с РФ».

«Причем у людей, которые могли даже не разделять наших взглядов, - это люди, которые хотели работать на своей родной земле, - взрывают дома, уничтожают. Я не удивлюсь, если потом это повесят на нас», - рассказал член Общественной палаты РФ.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГеноцидОбщественная Палата РФХерсон
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