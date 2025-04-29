Радио JAZZ приглашает ценителей музыки на майские концерты проекта «Джаз на воде»

Любители джаза в мае смогут продолжить увлекательные музыкальные прогулки по Москве-реке. Совместный проект «Джаз на воде» Флотилии «Рэдиссон Ройал» и Радио JAZZ 89.1 FM традиционно по четвергам соберёт друзей на яхте в уютной творческой атмосфере.

Первый концерт проекта пройдёт 1 мая – перед зрителями выступит Юлия Савельева и «Голос Хикари». Коллектив представит известные японские композиции в авторских джазовых аранжировках. Вокалистка Юлия Савельева более трёх лет жила и работала в Японии, а вернувшись в Россию, с помощью своего творчества знакомит аудиторию с японской культурой. Для программы музыканты отобрали популярные песни известных японских исполнителей, среди которых Momoe Yamaguchi, Takahashi Mariko, Rimi Natsukawa, Misora Hibari, Teresa Teng, Ryu Sakamoto, песни из кинофильмов Hayao Miyazaki, народные и классические японские произведения. Выступление дополнят авторские композиции участников проекта в стиле джаз-фьюжн.

Музыкальную эстафету теплого весеннего джаза подхватит московская группа SHOO, которая 15 мая исполнит искренние композиции о настоящих чувствах на стыке жанров поп, соул, этно и r’n’b. Коллектив – активный участник джазовых фестивалей, а в 2022 году организовал свой крафтовый фестиваль «Солома». Многие любители джаза знают команду по синглам «Ты Можешь», а их ретро-спешл «Зимняя» возглавлял плейлист Яндекс Музыки «Русское инди: открытия».

Цикл концертов продолжит ансамбль «Лётный Сезон» – альянс, креативных музыкантов-композиторов, созданный для совместных полётов в увлекательные миры авторской музыки. 22 мая слушатели смогут насладиться звучанием деревянных духовых инструментов, богатой тембровой палитрой, самобытными аранжировками и стилистическим разнообразием. Музыканты исполнят как авторскую музыку и песни, так и собственные аранжировки русской классической и ирландской народной музыки, джазовых стандартов, мировых хитов группы The Beatles, интерпретации песен советских времён из фильмов и многое другое.

29 мая завершит цикл выступлений «Агафонников Band» и певица Валерия Миронова. Коллектив не боится экспериментировать и смело смешивает разные стили, создавая свой уникальный музыкальный язык. «Агафонников Band» – это всегда путешествие в мир джаза, полное сюрпризов и открытий. Меломаны непременно погрузятся в атмосферу доверия и мир своих музыкальных фантазий. Каждая импровизация – это диалог со зрителем, где рождаются новые идеи и смыслы.