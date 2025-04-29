Путин: День Победы является святым праздником для постсоветских стран
Для многих республик бывшего СССР, в том числе для России, День Победы является «одним из самых значимых и святых праздников». Об этом заявилпрезидент РФ Владимир Путин.
Выступая на международном форуме «Великое наследие - общее будущее», он указал, что в годы Великой Отечественной войны населявшие Советский Союз народы «вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания и отстояли своё будущее».
«И разгром нацизма - это наше общее достояние», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин призвал дать отпор всем, кто пытается оправдывать преступления нацистов, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru