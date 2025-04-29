В Следственном комитете России появится совет по культуре

Соответствующее поручение глава СК РФ дал по итогам встречи с представителями кино- и телеиндустрии. В рамках встречи обсуждались «вопросы влияния индустрии на современное молодое поколение» и необходимость создания проектов о Великой Отечественной войне, спецоперации на Украины и ее участниках, а также «важных событиях и исторических датах».

В пресс-службе ведомства пояснили, что такой комитет нужен для «диалога между сотрудниками правоохранительных органов, представителями культуры и общественных организаций». Такое взаимодействие позволит разрабатывать совместные решения, которые будут учитываться при создании произведений культуры, ориентированных на молодежь и способствующих формированию патриотизма, активной гражданской позиции, традиционных духовно-нравственных ценностей, уверены в Следственном комитете.

Ранее в Госдуме предложили ввести льготы для учителей на посещение учреждений культуры, напоминает RT.

