Лукашенко: Самые жестокие расправы в годы ВОВ устраивали литовцы и украинцы
Самые жестокие расправы в годы Великой Отечественной войны устраивали украинские, литовские и латвийские нацисты, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на международном форуме «Великое наследие - общее будущее» в Волгограде.
При этом Лукашенко зачитал некоторые особо жестокие эпизоды с изощренными убийствами женщин и детей.
Также он отметил, что в советское время об этом было не принято говорить.
Ранее президент России Владимир Путин на форуме Волгограде также заявил что для многих республик бывшего СССР, в том числе для России, День Победы является «одним из самых значимых и святых праздников», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru