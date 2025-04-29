Лукашенко: Самые жестокие расправы в годы ВОВ устраивали литовцы и украинцы

При этом Лукашенко зачитал некоторые особо жестокие эпизоды с изощренными убийствами женщин и детей.

Также он отметил, что в советское время об этом было не принято говорить.

Ранее президент России Владимир Путин на форуме Волгограде также заявил что для многих республик бывшего СССР, в том числе для России, День Победы является «одним из самых значимых и святых праздников», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

