Звезда сериала «Физрук» заявила, что страдает РПП и нуждается в психиатре
Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц, сыгравшая комплексующую из-за фигуры школьницу, заявила, что страдает от расстройства пищевого поведения (РПП) и хочет обратиться к психиатру. Ее слова приводит портал Леди Mail.
По словам актрисы, все началось со съемок в сериале, после которого она устала от ампула «толстушки» и даже похудела на 16 кг, однако у нее появилось РПП.
Гренц поделилась, что на днях идет к врачу, так как обнаружила, что заедает эмоции. Как объяснила актриса, эту проблему заметил ее избранник, который и порекомендовал обратиться к врачу.
Ранее заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки сообщила о закрытии сильного и амбициозного телепроекта «Склиф» из-за поведения актрисы Кристины Асмус, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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