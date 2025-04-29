Звезда сериала «Физрук» заявила, что страдает РПП и нуждается в психиатре

Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц, сыгравшая комплексующую из-за фигуры школьницу, заявила, что страдает от расстройства пищевого поведения (РПП) и хочет обратиться к психиатру. Ее слова приводит портал Леди Mail.

По словам актрисы, все началось со съемок в сериале, после которого она устала от ампула «толстушки» и даже похудела на 16 кг, однако у нее появилось РПП.