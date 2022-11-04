Путин считает необходимой эвакуацию жителей Херсона из зоны боевых действий

Президент России Владимир Путин потребовал вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий, сообщает РИА Новости.

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«Гражданское население не должно страдать от обстрелов, каких-то наступательных и контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», — подчеркнул российский президент.

Путин также высоко оценил работу волонтеров, которые помогают мирным жителям выбраться из опасных зон.

По словам замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова, ожидается столкновения на этой части фронта в ближайшие полторы-две недели. Пока попытки ВСУ прорвать линию обороны российские военные успешно отражают, украинская сторона несет боевые потери.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:УкраинаВСУЭвакуацияХерсонВладимир Путин
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