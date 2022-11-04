Путин считает необходимой эвакуацию жителей Херсона из зоны боевых действий
Президент России Владимир Путин потребовал вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий, сообщает РИА Новости.
«Гражданское население не должно страдать от обстрелов, каких-то наступательных и контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», — подчеркнул российский президент.
Путин также высоко оценил работу волонтеров, которые помогают мирным жителям выбраться из опасных зон.
По словам замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова, ожидается столкновения на этой части фронта в ближайшие полторы-две недели. Пока попытки ВСУ прорвать линию обороны российские военные успешно отражают, украинская сторона несет боевые потери.
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