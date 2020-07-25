В Хабаровске акции в поддержку Фургала собирают все меньше сторонников

На марше к ним присоединились около 3,5 тысяч человек, отмечает РБК.

Акции в поддержку бывшего руководителя региона начались 11 июля в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах Хабаровского края, а также Владивостоке. В ней приняли участие от 10 тыс. до 12 тыс. человек. По данным местных СМИ - до 35 тыс. протестующих.

Стихийные акции протеста продолжаются в Хабаровском крае уже две недели. Их участники выступают против ареста экс-главы региона Сергея Фургала, а также против назначения врио губернатора Михаила Дегтярёва. Экс-глава региона и его преемник являются членами ЛДПР.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН опроверг заявления о поддержке протестов в Хабаровском крае из-за рубежа.

«У нас все, что ни происходит, все списывают на иностранное вмешательство. Какое дело иностранцам до этой ситуации? Нет никакого иностранного вмешательства! Люди Хабаровского края вышли защищать всенародно избранного губернатора. Они имеют право выражать свою позицию, свое мнение. Люди вышли защищать свои интересы, имеют на это право!» - подчеркнул политик.



