В Хабаровске акции в поддержку Фургала собирают все меньше сторонников
Около 6,5 тыс. человек стали участниками несогласованной акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации заказных убийств. По сравнению с предыдущими акциями число участников в них стало сокращаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Хабаровска.
Шествие началось после митинга около дома правительства на центральной площади Хабаровска. Около 3 тысяч человек требовали освободить Сергея Фургала или провести открытое судебное заседание. Участники акции прошли по центральным улицам города до здания мэрии, а затем вернулись к зданию правительства.
На марше к ним присоединились около 3,5 тысяч человек, отмечает РБК.
Акции в поддержку бывшего руководителя региона начались 11 июля в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах Хабаровского края, а также Владивостоке. В ней приняли участие от 10 тыс. до 12 тыс. человек. По данным местных СМИ - до 35 тыс. протестующих.
Стихийные акции протеста продолжаются в Хабаровском крае уже две недели. Их участники выступают против ареста экс-главы региона Сергея Фургала, а также против назначения врио губернатора Михаила Дегтярёва. Экс-глава региона и его преемник являются членами ЛДПР.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН опроверг заявления о поддержке протестов в Хабаровском крае из-за рубежа.
«У нас все, что ни происходит, все списывают на иностранное вмешательство. Какое дело иностранцам до этой ситуации? Нет никакого иностранного вмешательства! Люди Хабаровского края вышли защищать всенародно избранного губернатора. Они имеют право выражать свою позицию, свое мнение. Люди вышли защищать свои интересы, имеют на это право!» - подчеркнул политик.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
807 тыс.+5 871 / сут.
Умерли
13 192+146 / сут.
Выздоровели
597 тыс.+8 366 / сут.
- Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
- В Минздраве спрогнозировали ситуацию по COVID-19 на осень
- В Хабаровске акции в поддержку Фургала собирают все меньше сторонников
- В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
- Исмаилов победил Александра Емельяненко в турнире по боям без правил
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru