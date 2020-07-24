В ЛДПР поддержали право Хабаровского края на протест
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН не увидел вмешательства в протесты в Хабаровском крае из-за рубежа
К стихийным митингам в Хабаровском крае примкнули «псевдооппозиционеры, специальные дебоширы», которые этим «кормятся» и прилетели в Хабаровск, такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле не считают, что митинги организованы из-за рубежа, но вместе с тем ясно, что со временем к акциям присоединились и подобные элементы.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН не согласился с заявлениями о поддержке протестов в Хабаровском крае из-за рубежа
«У нас в стране в последние годы какое-то сумасшествие. У нас все, что ни происходит, все списывают на иностранное вмешательство. Какое дело иностранцам до этой ситуации? Нет никакого иностранного вмешательства! Люди Хабаровского края вышли защищать всенародно избранного губернатора. Они считают, что прежде, чем принимать решение по губернатору и отвозить его в Москву, нужно было в какой-то форме посоветоваться с людьми, которые за него голосовали. Они имеют право выражать свою позицию, свое мнение. Люди вышли защищать свои интересы, имеют на это право!» - подчеркнул политик.
Стихийные акции протеста продолжаются в Хабаровском крае уже две недели. Их участники выступают против ареста экс-главы региона Сергея Фургала, а также против назначения врио губернатора Михаила Дегтярёва. Экс-глава региона и его преемник являются членами ЛДПР.
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