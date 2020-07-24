Дегтярёв предупредил о провокациях на митингах в Хабаровске
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что в первый день своей работы в должности получил от представителей полиции, прокуратуры, Росгвардии и ФСБ данные по криминогенной обстановке. Она оценивалась как спокойная.
Тем менее, на стихийных митингах есть опасность «некоторых» провокаций, сказал Дегтярёв журналистам. «Чтобы их избежать, я всех призываю сохранять спокойствие. По возможности заняться своими делами», - цитирует его «Интерфакс».
Несанкционированные митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала продолжаются в регионе уже две недели. Митингующие протестуют и против назначения Дегтярёва. Сам врио накануне сказал, что митинги в Хабаровске «подогреваются» в том числе иностранцами и теми, кто хочет заработать политические очки. Тогда он сослался на оперативные данные правоохранительных органов и отметил, что «всей сетью этих товарищей» уже занимаются органы госбезопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru