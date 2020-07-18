Власти Хабаровска назвали число участников акций в поддержку Фургала
В мэрии Хабаровска подсчитали количество участников несанкционированного шествия в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. В его защиту выступили до 10 тыс. человек, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте администрации Хабаровска.
Массовая несанкционированная акция завершилась в столице края около к 17:00 по местному времени (10:00 мск). Она длилась около пяти часов.
Полиция не провела ни одного задержания.
18 июля несанкционированный митинг также состоялся и во Владивостоке. Около 300 человек, по оценкам ТАСС, приняли в нем участие, пройдя по центральным улицам города.
Напомним, губернaторa Хaбaровского крaя, членa ЛДПР Сергея Фургaлa зaдержaли утром 9 июля и достaвили в Москву нa допрос. Его обвинили по уголовному делу о зaкaзных убийствaх предпринимaтелей в 2004-2005 годaх: покaзaния нa Фургaлa кaк оргaнизaторa преступлений дaли другие учaстники делa. Губернaтор вину не признaл.
Ранее политолог Сергей Марков в эфире НСН предложил искать приемника Фургала в рядах ЛДПР.
«Я считаю, что власть должна пойти навстречу ЛДПР и назначить ее представителя. В этом смысле подходящей фигурой мог бы стать Михаил Дегтярев. Он очень молодой парень, не испугается ли, решится? Или Леонид Слуцкий, человек с огромным политическим опытом. Другое дело, что Слуцкий активнейшим образом занимается внешнеполитической тематикой, работает в тесном контакте с главой МИД Сергеем Лавровым. Но я думаю, очень важно выразить уважение к ЛДПР и партийно-политической системе в целом и назначить именно представителя этой партии», - заявил Марков НСН.
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