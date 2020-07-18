СМИ: В Хабаровске прошло многотысячное шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске в шествии в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, по оценкам издания «КоммерсантЪ», приняли участие от 10 до 35 тысяч человек. Несанкционированные акции в регионе продолжаются с прошлых выходных.
Несмотря на то, что в пиковый момент в шествии участвовали до 50 тысяч жителей Хабаровска, на митинг к площади перед правительством пришли всего около 3 тысяч человек. Горожане скандируют лозунги в поддержку Фургала.
Отмечается, что невооруженные представители правопорядка сопровождали колонну и продолжают наблюдать за ходом событий. Участники акции используют маски, волонтеры раздают им воду в пластиковых бутылках.
Напомним, акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края начались на прошлых выходных.
Сегодня, 18 июля несанкционированный митинг состоялся и во Владивостоке. Около 300 человек, по оценкам ТАСС, приняли в нем участие, пройдя по центральным улицам города.
Ранее политолог Сергей Марков в эфире НСН предложил искать приемника Фургала в рядах ЛДПР.
«Я считаю, что власть должна пойти навстречу ЛДПР и назначить ее представителя. В этом смысле подходящей фигурой мог бы стать Михаил Дегтярев. Он очень молодой парень, не испугается ли, решится? Или Леонид Слуцкий, человек с огромным политическим опытом. Другое дело, что Слуцкий активнейшим образом занимается внешнеполитической тематикой, работает в тесном контакте с главой МИД Сергеем Лавровым. Но я думаю, очень важно выразить уважение к ЛДПР и партийно-политической системе в целом и назначить именно представителя этой партии», - заявил Марков НСН.
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