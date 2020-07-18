СМИ: В Хабаровске прошло многотысячное шествие в поддержку Фургала

В Хабаровске в шествии в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, по оценкам издания «КоммерсантЪ», приняли участие от 10 до 35 тысяч человек. Несанкционированные акции в регионе продолжаются с прошлых выходных.

Несмотря на то, что в пиковый момент в шествии участвовали до 50 тысяч жителей Хабаровска, на митинг к площади перед правительством пришли всего около 3 тысяч человек. Горожане скандируют лозунги в поддержку Фургала.

Отмечается, что невооруженные представители правопорядка сопровождали колонну и продолжают наблюдать за ходом событий. Участники акции используют маски, волонтеры раздают им воду в пластиковых бутылках.