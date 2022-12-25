Власти Хабароского края просят изъять тигров из дикой природы

В ноябре недалеко от поселка Мухен от нападения амурского тигра пострадал механик лесозаготовительной компании. Хищник ударил человека когтем и затем скрылся.

По словам и.о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Юрия Колпака, живоотлов тигров предполагает их изъятие из дикой природы в живом виде без нанесения дополнительных травм. Подобные решения принимает Росприроднадзор, потому что животные занесенны в Красную книгу РФ.

Уточняется, что «конфликтных» тигров поместят в зоопарки или реабилитационные центры.

Просьба хабаровских властей связана с резким сокращением кормовой базы тигров - поголовья диких кабанов.

Ранее в деревне Ермолино в Подмосковье разыскивали заблудившегося тигренка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей регионального Министерства экологии и природопользования.