Власти Хабароского края просят изъять тигров из дикой природы
Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края направило в Минприроды РФ просьбу на отлов шести амурских тигров. Почти за три недели произошло 23 конфликтные ситуации с участием этих хищников в 18 населенных пунктах.
В ноябре недалеко от поселка Мухен от нападения амурского тигра пострадал механик лесозаготовительной компании. Хищник ударил человека когтем и затем скрылся.
По словам и.о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Юрия Колпака, живоотлов тигров предполагает их изъятие из дикой природы в живом виде без нанесения дополнительных травм. Подобные решения принимает Росприроднадзор, потому что животные занесенны в Красную книгу РФ.
Уточняется, что «конфликтных» тигров поместят в зоопарки или реабилитационные центры.
Просьба хабаровских властей связана с резким сокращением кормовой базы тигров - поголовья диких кабанов.
Ранее в деревне Ермолино в Подмосковье разыскивали заблудившегося тигренка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей регионального Министерства экологии и природопользования.
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