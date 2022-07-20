Амурский тигр умер во время рейса Москва – Хабаровск
Амурский тигр умер во время перелета из Москвы в Хабаровск, сообщает «РЕН ТВ».
Это случилось 27 июня. Хищника перевозили в Хабаровск, самолет с ним вылетел из московского аэропорта Шереметьево.
Во время перелета тигр погиб от неустановленных в настоящее время причин. Сейчас в обстоятельствах смерти животного разбираются правоохранительные органы. Материалы проверки передали в Москву.
Ранее в Хабаровском крае были обнаружены мертвыми два тигренка. Животные были найдены под крыльцом жилого дома в поселке Шумный Вяземского района.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 200 / сут.
Умерли
382 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 186 / сут.
- Путин: Запад сам перекрыл каналы поставок газа
- Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским
- Трюдо оценил решение вернуть турбину для «Северного потока»
- СМИ: Зеленский опасается, что наступление зимы вынудит ЕС уступить России
- Путин: Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии
- Кадыров: Ведется разработка плана по демилитаризации стран НАТО
- В Париже заявили о попадании 55 россиян под новые санкции ЕС
- «Движение есть!» Путин заявил о прогрессе в переговорах по вывозу зерна
- Лиз Трасс стала фаворитом букмекеров в премьерской гонке
- Спилберг снял первый в карьере музыкальный клип
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru