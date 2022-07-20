Амурский тигр умер во время рейса Москва – Хабаровск

Это случилось 27 июня. Хищника перевозили в Хабаровск, самолет с ним вылетел из московского аэропорта Шереметьево.

Во время перелета тигр погиб от неустановленных в настоящее время причин. Сейчас в обстоятельствах смерти животного разбираются правоохранительные органы. Материалы проверки передали в Москву.

Ранее в Хабаровском крае были обнаружены мертвыми два тигренка. Животные были найдены под крыльцом жилого дома в поселке Шумный Вяземского района.

