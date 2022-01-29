В Подмосковье пытаются выйти на след заблудившегося тигренка

В деревне Ермолино в Подмосковье идут поиски заблудившегося тигренка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей регионального Министерства экологии и природопользования.

СМИ: Госдума обратится в Росприроднадзор после видео Баскова с тигренком в руках

Сообщается, что в настоящий момент отсутствует информация о местонахождении маленького хищника.

«В Дмитровском городском округе (Ермолино) обнаружены следы крупного животного породы кошачьи, возможно, тигренка», — рассказали в пресс-службе Минприроды.

В окрестностях деревни действуют инспекторы охотнадзора и полицейские. Информация о тигренке направлена в соседние охотничьи хозяйства.

Жителям Подмосковья рекомендуют не подходить близко к молодому тигру и сообщить о животном в экстренную службу по телефону «112».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПодмосковьеЖивотныеТигры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры