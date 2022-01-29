В Подмосковье пытаются выйти на след заблудившегося тигренка
В деревне Ермолино в Подмосковье идут поиски заблудившегося тигренка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей регионального Министерства экологии и природопользования.
Сообщается, что в настоящий момент отсутствует информация о местонахождении маленького хищника.
«В Дмитровском городском округе (Ермолино) обнаружены следы крупного животного породы кошачьи, возможно, тигренка», — рассказали в пресс-службе Минприроды.
В окрестностях деревни действуют инспекторы охотнадзора и полицейские. Информация о тигренке направлена в соседние охотничьи хозяйства.
Жителям Подмосковья рекомендуют не подходить близко к молодому тигру и сообщить о животном в экстренную службу по телефону «112».
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