Онищенко обвинил ВОЗ в чрезмерном запугивании населения коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 полностью разрешится к началу следующего года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Выступая на городском педагогическом совете в пятницу, 28 августа, градоначальник сказал, что короновирус будет окончательно побежден «в течение буквально нескольких месяцев». Собянин напомнил о работе над эффективной вакциной и развитии медицинских технологий.

Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал НСН, что эпидемического уровня коронавируса в России уже нет.

«Эпидемии у нас уже нет. Смотря о каком уровне говорить. У нас есть рассчитанный уровень заболеваемости, который мы называем эпидемический, доэпидемический. Не «волны», как сейчас стало модно говорить, а принятые научные термины. Появление и использование вакцины даст человеку очень важный инструмент по регулированию инфекции. Конечно, этот вирус будет циркулировать в человеческой популяции, но представлять из себя медицинскую проблему уже скоро перестанет. Создастся популяционный иммунитет, будет и уже есть вакцина для использования в группах риска по медицинским показателям. Все во многом будет зависеть от нашей с вами дисциплинированности, соблюдении навыков профилактики, но эпидемическую опасность для нашей страны он уже сейчас не представляет. Единичные случаи будут продолжать регистрироваться на планете, так как этот вирус уже достаточно глубоко вошел в человеческую популяцию», - объяснил он.

Онищенко сравнил заболеваемость коронавирусом и гриппом, отметив, что всеобщая остановка и изоляция оказалась излишней для экономики страны и здоровья граждан.