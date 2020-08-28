Онищенко обвинил ВОЗ в чрезмерном запугивании населения коронавирусом
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что в России прошел эпидемический уровень заболеваемости COVID-19.
Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 полностью разрешится к началу следующего года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Выступая на городском педагогическом совете в пятницу, 28 августа, градоначальник сказал, что короновирус будет окончательно побежден «в течение буквально нескольких месяцев». Собянин напомнил о работе над эффективной вакциной и развитии медицинских технологий.
Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал НСН, что эпидемического уровня коронавируса в России уже нет.
«Эпидемии у нас уже нет. Смотря о каком уровне говорить. У нас есть рассчитанный уровень заболеваемости, который мы называем эпидемический, доэпидемический. Не «волны», как сейчас стало модно говорить, а принятые научные термины. Появление и использование вакцины даст человеку очень важный инструмент по регулированию инфекции. Конечно, этот вирус будет циркулировать в человеческой популяции, но представлять из себя медицинскую проблему уже скоро перестанет. Создастся популяционный иммунитет, будет и уже есть вакцина для использования в группах риска по медицинским показателям. Все во многом будет зависеть от нашей с вами дисциплинированности, соблюдении навыков профилактики, но эпидемическую опасность для нашей страны он уже сейчас не представляет. Единичные случаи будут продолжать регистрироваться на планете, так как этот вирус уже достаточно глубоко вошел в человеческую популяцию», - объяснил он.
Онищенко сравнил заболеваемость коронавирусом и гриппом, отметив, что всеобщая остановка и изоляция оказалась излишней для экономики страны и здоровья граждан.
«Что такое 4 тысячи заболевших в день на 7 миллиардов человек. Это не эпидемический уровень. Вот сейчас у нас начнется грипп, у нас только в Москве будет по 7-10 тысяч в день регистрироваться. Это еще при том, что мы привьемся. И привьемся хотя бы не меньше, чем в прошлом году, когда 7 миллионов москвичей привились от гриппа. Это был самый высокий показатель. Я с первого дня говорю, что вирус был раскручен в первую очередь в СМИ в таком панико-алармическом ключе – все плохо, все умирают и т.д. Сейчас тоже вирус есть, он циркулирует. Когда он переходит в сугубо медицинскую плоскость, когда вмешивается правительство, он не страшнее гриппа.
С одной стороны, это хорошо. Развернуты госпитали, закуплено оборудование. Это хорошо и позитивно. Это еще долго будет служить и борьбе с COVID, и с гриппом, и с другими вирусами, которые стоят в очереди, чтобы перейти на человеческую популяцию. Но остановка экономики была абсолютно не оправдана. И виновата в этом была, несомненно, Всемирная организация здравоохранения, которая не смогла дать объективную оценку эпидемическому процессу, с которого все началось, подчеркну, серьезному процессу», - заявил он.
Геннадий Онищенко добавил, что в мире от COVID погибло около 900 тысяч человек. Но он добавил, что в то же время в мире отмечается рост смертности уже не от коронавируса, а от ограничительных мер, которые были приняты избыточно. По его словам, изоляция, гиподинамия, психологическое напряжение, особенно у старшего поколения, несвоевременно оказанная медицинская помощь при других серьезных заболеваниях, невовремя сделанные плановые операции, а также страх, тревога, психоз выводят уровень смертности населения на более высокий уровень.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала НСН, что одной из причиной традиционного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ является отказ от вакцинации в условиях повышенного стресса современной жизни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru