Инфекционист рассказал, что вторая волна коронавируса уже прошла
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал, что означает термин «вторая волна» в контексте эпидемий.
Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что надеется, что пик пандемии коронавируса в России пройден. По его словам, в борьбе с пандемией помогли всеобщая мобилизация, а также эффективные решения властей.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН согласился со словами президента, отметив, что так называемая вторая волна коронавируса уже прошла летом.
«Я с большим удовлетворением воспринял, как президент относится к термину "вторая волна". Понятие "второй волны" еще появилось во времена гриппозных эпидемий. Начинается эпидемия гриппа, которую вызывает вирус гриппа А. Проходит эта эпидемия, и в конце ее вдруг у пациентов начинают выделять вирус гриппа типа Б. И тогда начинают говорить о начале "второй волны". А то, что сейчас принимают за "вторую волну", это лишь усиление заражаемости и заболеваемости, что связано с нашей безалаберностью», - сказал Зуев.
Инфекционист подчеркнул, что к началу учебного года необходимо подходить настороженно.
«Мы уже наблюдали так называемую "вторую волну" летом, когда все поехали жарить шашлыки, как только выглянуло солнышко», - отметил он.
По его словам, особую опасность в плане распространения коронавируса несут бессимптомные носители. «А их бывает 25%, 40% а то и 50%», - напомнил он.
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