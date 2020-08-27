Инфекционист рассказал, что вторая волна коронавируса уже прошла

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что надеется, что пик пандемии коронавируса в России пройден. По его словам, в борьбе с пандемией помогли всеобщая мобилизация, а также эффективные решения властей.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН согласился со словами президента, отметив, что так называемая вторая волна коронавируса уже прошла летом.

«Я с большим удовлетворением воспринял, как президент относится к термину "вторая волна". Понятие "второй волны" еще появилось во времена гриппозных эпидемий. Начинается эпидемия гриппа, которую вызывает вирус гриппа А. Проходит эта эпидемия, и в конце ее вдруг у пациентов начинают выделять вирус гриппа типа Б. И тогда начинают говорить о начале "второй волны". А то, что сейчас принимают за "вторую волну", это лишь усиление заражаемости и заболеваемости, что связано с нашей безалаберностью», - сказал Зуев.