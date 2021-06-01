«Власть тьмы». В Госдуме рассказали о последствиях закона о просветительской деятельности

«Это закон об антипросветительской деятельности! Если он будет исполняться буквально, что-либо рассказывать людям можно будет только с разрешения начальства. Параллельно произошло преобразование общества «Знание», власть пытается организовать собственную просветительскую деятельность через эту организацию. Посмотрим, как это будет происходить и в какой мере эта деятельность будет просветительской, а в какой – агитационной. Когда заканчивалось обсуждение законопроекта, я позволил себе сказать его сторонникам: вы считаете угрозой национальной безопасности просвещение, а мы считаем, что такой угрозой является власть тьмы. Непросвещенные люди могут обратить свою непросвещенность против кого угодно, в том числе и против власти. Это недальновидная политика», - отметил Смолин.

По его словам, подзаконный акт еще не был принят, но он только усугубит ситуацию.

«Проект подзаконного акта усугубляет закон о просветительской деятельности, потому что, во-первых, он запрещает заниматься просветительской деятельностью несовершеннолетним, то есть в интернете можно публиковать любое безобразие, нельзя только людей просвещать, если тебе не исполнилось 18 лет. Во-вторых, все, кто занимается просветительской деятельностью, должны будут собирать те же самые справки, что собирают сейчас учителя. Не очень понятно, кому это нужно и для чего», - объяснил он.

Смолин подчеркнул, что комитет Госдумы по образованию и науке продолжит предлагать соответствующие поправки и законопроекты, направленные на повышение уровня образованности и просвещенности граждан.