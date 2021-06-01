«Власть тьмы». В Госдуме рассказали о последствиях закона о просветительской деятельности
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал, кому нужен новый закон и почему треть россиян считает, что Солнце – это спутник Земли.
Вступили в силу поправки к закону о просветительской деятельности. Согласно новому положению, чтобы заниматься просвещением, необходимо заключить договор с научной или образовательной организацией, а также соответствовать перечню других требований. Под самой этой деятельностью подразумевается крайне широкий список занятий: от правового просвещения, до курсов о здоровом образе жизни. Такое решение является попыткой властей взять сферу просвещения под свой строгий контроль, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
«Это закон об антипросветительской деятельности! Если он будет исполняться буквально, что-либо рассказывать людям можно будет только с разрешения начальства. Параллельно произошло преобразование общества «Знание», власть пытается организовать собственную просветительскую деятельность через эту организацию. Посмотрим, как это будет происходить и в какой мере эта деятельность будет просветительской, а в какой – агитационной. Когда заканчивалось обсуждение законопроекта, я позволил себе сказать его сторонникам: вы считаете угрозой национальной безопасности просвещение, а мы считаем, что такой угрозой является власть тьмы. Непросвещенные люди могут обратить свою непросвещенность против кого угодно, в том числе и против власти. Это недальновидная политика», - отметил Смолин.
По его словам, подзаконный акт еще не был принят, но он только усугубит ситуацию.
«Проект подзаконного акта усугубляет закон о просветительской деятельности, потому что, во-первых, он запрещает заниматься просветительской деятельностью несовершеннолетним, то есть в интернете можно публиковать любое безобразие, нельзя только людей просвещать, если тебе не исполнилось 18 лет. Во-вторых, все, кто занимается просветительской деятельностью, должны будут собирать те же самые справки, что собирают сейчас учителя. Не очень понятно, кому это нужно и для чего», - объяснил он.
Смолин подчеркнул, что комитет Госдумы по образованию и науке продолжит предлагать соответствующие поправки и законопроекты, направленные на повышение уровня образованности и просвещенности граждан.
«Нам нужен другой закон, не о запретах, а о поддержке просветительской деятельности. В свое время, в том числе Мировой банк, зарубежные компании считали высокий уровень образования нашим конкурентным преимуществом. В последнее время появляются высказывания о том, что одним из тормозов развития нашей экономики является недостаточный уровень образования граждан, я имею в виду не количество дипломов, а реальный уровень образованности. Треть населения думают, что Солнце – это спутник Земли, и еще больше не знают, кто были наши союзники, а кто – противники в Первой и Второй мировых войнах», - добавил зампред комитета.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН заявил, что определение «просветительской деятельности» настолько широкое, что трактуется многими как попытка «закручивания гаек».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- «Почта России» получила разрешение на дистанционную продажу лекарств
- Мать, оставившая своих детей на морозе, приговорена к колонии
- Киргизия запретит въезд в страну без прививки от COVID-19
- Госдума приняла во втором чтении проект о бесплатном газопроводе до участка
- Аудитор Счетной палаты Михаил Мень подал в отставку
- Лето в Москве началось с рекордного за полвека похолодания
- Защита руководителя тушения пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» попросил оправдать его
- Недалеко от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
- Российские миллиардеры разбогатели на 36 миллиардов долларов
- Раненая в Екатеринбурге девочка остается в тяжелом состоянии, но не в коме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru