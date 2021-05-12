В Госдуме назвали закон о просветительской деятельности «угрозой национальной безопасности»
Поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» в части введения просветительской деятельности имеют много недочетов и угрожают национальной безопасности страны, сказал на пресс-конференции в НСН, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
«Этот проект хуже, чем принятый закон. Более того, я считаю, что и принятый закон, и проект положения – это угроза национальной безопасности России. Там по меньшей мере шесть аргументов против, но ключевые пороки законопроекта сводятся к двум. Во-первых, Россия остро нуждается в поддержке просветительской деятельности. Уровень просвещенности населения упал. Достаточно одного примера. Треть граждан всерьез думают, что Солнце – это спутник Земли. Аналогичная ситуация в области естественных наук, еще хуже – в области исторической грамотности. Между тем, закон не содержит ни слова о поддержке просветительской деятельности. Второе, что меня возмущает, это переосмысление самого понятия просветительской деятельности», - отметил он.
Как сообщалось, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» в части введения просветительской деятельности. Они вступят в силу с 1 июня 2021 года.
Между тем, обсуждение этого закона, проводившееся до 7 мая на федеральном портале нормативных правовых актов показало, что недовольных им людей намного больше, чем поддерживающих. Документ набрал всего 70 лайков против более чем 25 тысяч дизлайков.
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