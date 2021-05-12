Омбудсмен сравнил закон о просветительской деятельности с «закручиванием гаек» и «железным занавесом»
12 мая 202114:36
Люди переживают, что принимаемые поправки это внутреннее «закручивание гаек», внутренний «железный занавес», заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН.
«Он (закон о просветительской деятельности – прим. НСН) объединил тех людей, которых вместе не увидишь. Людей совершенно разных взглядов: либералов, социалистов, правых и левых, потому что действительно ситуация связана с государственной безопасностью», - считает эксперт.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru