Омбудсмен сравнил закон о просветительской деятельности с «закручиванием гаек» и «железным занавесом»

Люди переживают, что принимаемые поправки это внутреннее «закручивание гаек», внутренний «железный занавес», заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН.

«Он (закон о просветительской деятельности – прим. НСН) объединил тех людей, которых вместе не увидишь. Людей совершенно разных взглядов: либералов, социалистов, правых и левых, потому что действительно ситуация связана с государственной безопасностью», - считает эксперт.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ОмбудсменЗакон
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