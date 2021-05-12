От «утечки умов» Россия теряет более четырех триллионов рублей в год

Убытки от «утечки умов» уже превышают убытки от утечки финансового капитала из России, которые, по данным Госдумы составляют четыре триллиона рублей в год, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН. По его словам, новый закон о просветительской деятельности может только усугубить ситуацию.

«Закон наносит вред национальной безопасности страны. Во-первых, на своих накладывается масса ограничений, количество желающих заниматься просветительской деятельностью, несомненно, упадет. В то же время мы не можем наложить ограничения на тех, кто занимается просветительской деятельностью через интернет из других стран», - отметил Смолин.

По его словам, многие зарубежные сайты работают, как кадровые агентства.

«Они быстро определяют талантливых детей и молодежь, предлагают им места в зарубежных университетах или высокотехнологичных компаниях. Соответственно, происходит утечка умов. По оценкам Германа Грефа, утечка умов наносит больше вреда, чем утечка финансового капитала. А через дивиденды ежегодно откачивается из России примерно 4 трлн рублей. Здесь ограничения не накладываются, а на своих накладываются. Таким образом, создаем искусственное конкурентное преимущество, в том числе, для тех, кто занимается просветительской образовательной деятельность из-за рубежа», - подчеркнул Смолин.

Как сообщалось, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» в части введения просветительской деятельности. Они вступят в силу с 1 июня 2021 года.

Закон вводит понятие «просветительской деятельности». Ей вправе заниматься, как государственные органы, так и частные лица.

