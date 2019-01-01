Усталость и стагнация. Политолог о причинах роста протестных настроений среди россиян
Руководитель «Политической экспертной группы» рассказал НСН, почему невозможно измерить истинный процент готовых выйти на улицу граждан.
Почти каждый третий россиянин (27%) заявил о готовности выйти на акции протеста против падения уровня жизни. Это выяснили социологи «Левада-центра». Исследование также показало, что каждый четвертый гражданин (26%) житель России допускает, что в стране могут начаться уличные протесты. При этом 69% граждан считают подобные акции маловероятными. В то же время проведение митингов, связанных с какими-либо политическими требованиями, допускают 24% опрошенных. Принять участие в таких протестах готовы 22% респондентов. Однако большинство россиян — 71% — считают, что таких забастовок не будет, а 74% граждан исключают свое участие в политических акциях.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв отметил в интервью НСН, что большинство россиян не готовы к протестным действиям, несмотря на их протестные настроения.
«Между протестными настроениями и протестными действиями дистанция очень большая. Люди, как правило, не готовы к протестным действиям, либо, в крайнем случае, эти протестные действия выливаются в голосование против кандидатов от власти, потому что голосование у нас тайное, и это не несет никаких угроз. Мне кажется, эти цифры, безусловно, важны, но значительная часть людей даже не понимает, на что они способны в случае, если их интересы будут реально ущемлены», — сказал политолог.
По его словам, часть тех, кто заявляет о своей готовности протестовать против ухудшения социально-экономического положения в стране, в реальной жизни никуда не пойдут, а часть тех, кто по этому поводу либо ничего не говорит, либо отрицает свою готовность к протесту, наоборот может выйти на улицу.
При этом Константин Калачёв отметил, что так или иначе количество готовых выйти на протесты граждан растет, но точно его измерить невозможно. Так, например, опросы граждан в Екатеринбурге вряд ли бы показали истинное число готовых выйти на митинги против строительства храма в сквере у драмтеатра до начала этой истории. Так же как и опросы готовности жителей России 1913 года о намерении участвовать в революции не предсказали бы дальнейшего развития событий, пояснил эксперт.
«Цифра эта, конечно, растет, но от декларации до действий иногда большая дистанция. Здесь вопрос будут ли какие-то триггеры и лидеры для того, чтобы люди реально вышли на улицу. Это не как измерение температуры у больного. Очевидно совершенно одно – температура действительно растет», — сказал собеседник НСН.
Однако это связано не только с ухудшением экономической ситуации и ухудшением уровня жизни людей. Рост протестных настроений также можно объяснить простой усталостью, заметил политолог.
«Раздражение и усталость копятся, например, от несменяемости власти, от желания перемен. Чем выше запрос на перемены, тем выше готовность протестовать. Это не всегда напрямую коррелируется с социально-экономическим благополучием. Более того, некоторые исследователи утверждают, что протестные настроения достигают своего максимума не на входе в кризис, а на выходе из кризиса. А у нас стагнация. Пока света в конце тоннеля не видно. Отсюда рост запроса на перемены», — резюмировал собеседник агентства.
Ранее эксперты выяснили, какой российский город является самым протестным. По данным Центра экономических и политических реформ, им оказался Санкт-Петербург.
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