Депутат Госдумы раскритиковал LADA Vesta, заявив, что она не подойдет для такси

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский пожаловался на новую рабочую LADA Vesta, сообщает издание «Абзац».

Произошла первая в РФ авария с Lada из-за заклинившего руля

По его словам, из-за низкого потолка он постоянно бьется об него головой. Также депутат указал, что машина очень тесная и совершенно непригодна для семьи. Кроме того, она не подойдет для такси: если положить кресло в багажник, то места для других вещей уже не останется.

Парламентарий предложил руководству «АвтоВАЗа» срочно подумать о создании просторного семейного авто. Лисовский подчеркнул, что под угрозой демография».

Тем временем, общественники в России намерены добиваться полноценной отзывной кампании автомобилей Lada Vesta. Это связано с тем, что у этих автомобилей во время движения заклинивает руль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
