Варламов призвал закрыть шоу Соловьева как трэш-стрим

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил наказывать за трэш-стримы. По его мнению, наказание должно быть как за унижение человеческого достоинства – штрафы, общественные работы и лишение свободы на срок до 6 лет. Пушков уточнил, что если речь идет о прямом участии или соучастии в убийстве, то наказание должно быть более жестким.

Российский блогер Илья Варламов в эфире НСН поинтересовался, кто будет оценивать поведение людей во время интернет-трансляций.

Он считает, что действующего законодательства хватает для регулирования контента в сети.