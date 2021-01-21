Варламов призвал закрыть шоу Соловьева как трэш-стрим

Российский блогер в эфире НСН оценил предложение председателя комиссии Совфеда по информационной политике об ужесточении ответственности за трансляции шок-контента.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил наказывать за трэш-стримы. По его мнению, наказание должно быть как за унижение человеческого достоинства – штрафы, общественные работы и лишение свободы на срок до 6 лет. Пушков уточнил, что если речь идет о прямом участии или соучастии в убийстве, то наказание должно быть более жестким.

Российский блогер Илья Варламов в эфире НСН поинтересовался, кто будет оценивать поведение людей во время интернет-трансляций.

Он считает, что действующего законодательства хватает для регулирования контента в сети.

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«Если такой ценой Пушков собрался закрыть шоу Соловьева, то я не против. Полностью поддерживаю. И трансляцию заседаний Госдумы заодно. По-моему, Владимир Владимирович недавно посмотрел телевизор и возмутился тем, что там показывают. Если серьезно, под трэш-стримы замечательно подходят все наши политические ток-шоу на федеральных каналах, как бы они не подпали под это. Я не очень понимаю, что Пушков понимает под трэш-стримами, где он их берет, и кто будет определять. У нас с вами вопрос – что такое трэш-стрим? У него есть свое представление, у меня свое, и кто будет решать, что хорошо, а что плохо? По-моему, действующего законодательства достаточно, чтобы регулировать какой-то контент. Все остальное – это вкусовщина. Лично я считаю трэш-стримом политические шоу на федеральных телеканалах», - отметил Варламов.

Власти обратили внимание на трэш-трансляции после того, как блогер Reeflay на протяжении двух часов вел прямой эфир, пока на заднем плане в кадре лежала мертвая девушка. На него завели уголовное дело и арестовали. Ранее блогер Mellstroy во время прямого эфира несколько раз ударил девушку лицом об стол. Против него также возбудили уголовное дело.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Илья ВарламовСоловьевИнтернет
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