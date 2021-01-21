Пушков предложил сажать в тюрьму за треш-стримы
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил наказывать за треш-стримы.
По его мнению, наказание должно быть как за унижение человеческого достоинства – штрафы, общественные работы и лишение свободы на срок до 6 лет.
Соответствующие изменения сенатор предложил внести в статью 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), передает ТАСС.
Пушков уточнил, что если речь идет о прямом участии или соучастии в убийстве, то наказание должно быть более жестким.
Также член Совфеда отметил, что в законодательство необходимо ввести понятие интернета как общественного пространства, чтобы нормы поведения в интернете были такими же, как в любом общественном пространстве.
Он уточнил, что треш-стримы необходимо запретить законодательно, контролировать их появление в сети должны сами интернет-платформы.
Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН рассказал, что говорит об обществе возросшая популярность трэш-стримов, в ходе которых блогеры в прямом эфире издеваются над своими жертвами.
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