Пушков предложил сажать в тюрьму за треш-стримы

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил наказывать за треш-стримы.

По его мнению, наказание должно быть как за унижение человеческого достоинства – штрафы, общественные работы и лишение свободы на срок до 6 лет.

Соответствующие изменения сенатор предложил внести в статью 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), передает ТАСС.

Пушков уточнил, что если речь идет о прямом участии или соучастии в убийстве, то наказание должно быть более жестким.