Адвокат Reeflay назвал причину смерти девушки во время стрима

Причиной смерти Валентины Григорьевой во время стрима блогера Reeflay (Станислав Решетняк) стало кровоизлияние в мозг. Об этом рассказал его адвокат Евгений Кулагин. Он подчеркнул, что его клиент не виноват в смерти, его действия не повлекли к этому.

«Должны быть сочетанные травмы, допустим, череп бы проломил ей или еще что-нибудь. Она умерла в результате от кровоизлияния в мозг, который самопроизвольный», — заявил адвокат телеканалу 360.

Вместе с этим источник уточняет, что в СК опровергают слова адвоката о наличии в деле справки от экспертов, в которой сказано, что причина смерти девушки — кровоизлияние в мозг. Экспертиза всё ещё продолжается.