Адвокат Reeflay назвал причину смерти девушки во время стрима

Причиной смерти Валентины Григорьевой во время стрима блогера Reeflay (Станислав Решетняк) стало кровоизлияние в мозг. Об этом рассказал его адвокат Евгений Кулагин. Он подчеркнул, что его клиент не виноват в смерти, его действия не повлекли к этому.

«Должны быть сочетанные травмы, допустим, череп бы проломил ей или еще что-нибудь. Она умерла в результате от кровоизлияния в мозг, который самопроизвольный», — заявил адвокат телеканалу 360.

Вместе с этим источник уточняет, что в СК опровергают слова адвоката о наличии в деле справки от экспертов, в которой сказано, что причина смерти девушки — кровоизлияние в мозг. Экспертиза всё ещё продолжается.

Защита блогера Reeflay обжаловала его арест

Напомним, ранее во время стрима блогера Reeflay находящейся в кадре девушке стало плохо. Станислав Решетняк, не прерывая трансляцию, вызвал сотрудников полиции и медиков. Они констатировали смерть девушки. Суд отправил блогера на два месяца в СИЗО по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, напоминает RT.

Вместе с этим телеканал уточняет, что в СК опровергают слова адвоката о наличии в деле справки от экспертов, в которой сказано, что причина смерти девушки — кровоизлияние в мозг. Экспертиза всё ещё продолжается.

А ранее стало известно, что следователи назначили психологическую экспертизу по делу блогера. Они уточнят у судмедэкспертов информацию о психическом состоянии подозреваемого на момент совершения им преступления и установит мотив содеянного.

Также отмечается, что в ходе следственных действий сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемого документы, сведения из компьютера, флеш-накопителей и мобильного телефона. Источник агентства подчеркнул, что дело может пополниться новыми эпизодами.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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