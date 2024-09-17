«VK Видео» запустит новую программу монетизации для блогеров

Программу разрабатывали совместно с авторами, она учитывает пожелания блогеров и обратную связь. Сейчас программа проходит тестирование на ограниченном числе авторов и будет запущена для всех 23 сентября.

В ней смогут участвовать пользователи с более чем 5000 подписчиков в сообществе «ВКонтакте». Можно будет монетизировать оригинальные ролики, продолжительность которых превышает две минуты.

К программе в сентябре 2024 года подключатся порядка 70 тысяч новых участников. Для тех, кто пользовался старой программой монетизации, новые условия начнут действовать автоматически.

По словам вице-президента по музыкальным и видеосервисам VK Николая Дуксина, пользователи смогут увеличить свои доходы на платформе в несколько раз. При этом цель программы — в первую очередь поддержать авторов начинающих и средних авторов.

Ранее экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и певицы Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков заявил НСН, что стриминги приносят порядка 20-25% от дохода артиста.

