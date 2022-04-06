«От Грустнограма до Musicgram»: Фабрика российских соцсетей набирает обороты

MUSICGRAM: ПСИХИКА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Как отметил Иосиф Пригожин, Валерия вместе партнерами запускает музыкальную соцсеть Musicgram, предназначенную для артистов и их поклонников.

«Всех деталей раскрывать пока не могу. Могу лишь сказать, что работа над проектом велась уже несколько лет. Однако в силу быстро меняющейся обстановки на цифровом рынке мы были вынуждены форсировать события. Musicgram - это не сиюминутная забава, это большой серьезный проект федерального масштаба, который должен выполнять конкретные задачи. Одна из которых - помогать талантливым людям по всей стране. Наша цель - раскрывать творческий потенциал в регионах нашей огромной страны, и Musicgram - это инструмент, который может помочь абсолютно каждому», - сообщил Пригожин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Авторы проекта отмечают, что Musicgram – это творческая экосистема и площадка для коллабораций в музыкальной индустрии.

При этом Пригожин указал на важное преимущество проекта: «Мы руководствовались прежде всего безопасностью социальной сети для психики здорового человека».

Со своей стороны, Валерия рассказала "Радиоточке НСН" об амбассадорах проекта, признавшись, что не любит слово «звезда».

«Я не люблю слово "звезды", это на мой взгляд неправильная формулировка. Мы будем привлекать увлеченных людей, увлеченных своим делом - музыкой, сценой, звуком, видео, танцами и т.д. Таких же фанатов своего дела, как и я сама. А кто "звезда" пусть решат сами пользователи и зрители, им виднее», - отметила певица.

По данным «Ведомостей», Musicgram планируется запустить в течение двух-трех месяцев. При этом Иосиф Пригожин сообщил «Газете.ру», что помимо Musicgram будет запущена еще и вторая соцсеть: стриминговая платформа TalkMe.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил надежду, что Musicgram станет «позитивным и полезным» проектом.

«Я отношусь к этому с одобрением, несомненно, потому что коллаборации и сотрудничество – это вещь полезная. В наше время, когда люди наоборот постоянно разъединяются и между ними возводятся самые разные барьеры – политические, социальные, какие-угодно, - мне кажется, что такая идея может быть очень позитивной», - сказал Кортнев.

Он также пообещал, что его группа с удовольствием будет пользоваться Musicgram.

«Да, с удовольствием. Думаю, мы примем в этом участие. И, я надеюсь, что в русскоязычном мире эта история будет достаточно популярной», - признался музыкант.