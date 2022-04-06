«От Грустнограма до Musicgram»: Фабрика российских соцсетей набирает обороты
Валерия делает полезную для психики соцсеть, на которую готов подписаться Кортнев, при этом россиянам предлагают «вместе погрустить» и грезят о блогерах.
На фоне запрета в России соцсетей, признанных экстремистскими, как на дрожжах растет количество отечественных аналогов.
Вслед за «сделанным на коленке» Россграмом и нуарным Грустнограмом музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что его жена, певица Валерия запускает Musicgram.
При этом пользователи соцсетей иронизируют, что во всех трех вариантах фигурирует окончание «грам».
MUSICGRAM: ПСИХИКА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Как отметил Иосиф Пригожин, Валерия вместе партнерами запускает музыкальную соцсеть Musicgram, предназначенную для артистов и их поклонников.
«Всех деталей раскрывать пока не могу. Могу лишь сказать, что работа над проектом велась уже несколько лет. Однако в силу быстро меняющейся обстановки на цифровом рынке мы были вынуждены форсировать события. Musicgram - это не сиюминутная забава, это большой серьезный проект федерального масштаба, который должен выполнять конкретные задачи. Одна из которых - помогать талантливым людям по всей стране. Наша цель - раскрывать творческий потенциал в регионах нашей огромной страны, и Musicgram - это инструмент, который может помочь абсолютно каждому», - сообщил Пригожин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Авторы проекта отмечают, что Musicgram – это творческая экосистема и площадка для коллабораций в музыкальной индустрии.
При этом Пригожин указал на важное преимущество проекта: «Мы руководствовались прежде всего безопасностью социальной сети для психики здорового человека».
Со своей стороны, Валерия рассказала "Радиоточке НСН" об амбассадорах проекта, признавшись, что не любит слово «звезда».
«Я не люблю слово "звезды", это на мой взгляд неправильная формулировка. Мы будем привлекать увлеченных людей, увлеченных своим делом - музыкой, сценой, звуком, видео, танцами и т.д. Таких же фанатов своего дела, как и я сама. А кто "звезда" пусть решат сами пользователи и зрители, им виднее», - отметила певица.
По данным «Ведомостей», Musicgram планируется запустить в течение двух-трех месяцев. При этом Иосиф Пригожин сообщил «Газете.ру», что помимо Musicgram будет запущена еще и вторая соцсеть: стриминговая платформа TalkMe.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил надежду, что Musicgram станет «позитивным и полезным» проектом.
«Я отношусь к этому с одобрением, несомненно, потому что коллаборации и сотрудничество – это вещь полезная. В наше время, когда люди наоборот постоянно разъединяются и между ними возводятся самые разные барьеры – политические, социальные, какие-угодно, - мне кажется, что такая идея может быть очень позитивной», - сказал Кортнев.
Он также пообещал, что его группа с удовольствием будет пользоваться Musicgram.
«Да, с удовольствием. Думаю, мы примем в этом участие. И, я надеюсь, что в русскоязычном мире эта история будет достаточно популярной», - признался музыкант.
ГРУСТНОГРАМ: ГРУСТИТЕ ВМЕСТЕ
В конце марта стало известно, что в России появился «грустный» аналог запрещенной, заблокированной и признанной экстремистской соцсети Instagram.
«Грустнограм» автоматически делает фотографии черно-белыми. Его пользователям предлагается ставить вместо лайков разбитые сердца, а также воспользоваться «поиском грустных соотечественников».
Слоган соцсети для грустных: «Выкладывайте грустных себя, показывайте грустных других, грустите вместе».
«Нам очень грустно, что многие качественные и популярные сервисы по разным причинам прекращают свою работу в России. И еще грустнее от того, какой редкостный шлак порой пытаются выдать за импортозамещение. Мы создали “Грустнограм”, чтобы вместе погрустить об этом и поддержать друг друга», — сказал один из создателей сервиса Александр Токарев в интервью. «Афише Daily».
При этом пока работает только сайт «Грустнограма», но вскоре обещают запустить приложение.
БЛОГЕРЫ, КОЛЕНКА И ВДОХНОВЕНИЕ
СМИ увидели в словах Токарева намек на «Россграм», с помпой распиаренный в середине марта, но так и не запустившийся в обещанный срок.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин говорил «Радиоточке НСН», что «Россграм» похож на сделанный на коленке ситуативный проект без инвестиций.
«Я не думаю, что это долгосрочный проект, человек просто создал себе пиар и вряд ли из этого получится что-то дельное в долгосрочной перспективе. На данный момент все это выглядит, как нечто, сделанное ситуативно, на коленке, без каких-либо серьезных просчетов, инвестиций и подобных вещей. Каждый из нас может создать нечто подобное», - отмечал Муртазин.
Помимо соцсетей с окончанием на «грам» в поле зрения СМИ в марте попали сервисы Yappy, TenChat и ЯRUS.
По утверждению создателей Yappy, которую называют российским аналогом TikTok, российские блогеры массово регистрируются на этой площадке, а в их числе Ольга Бузова, Михаил Литвин, Егор Крид, ГлюкоZа и Клава Кока.
«Мы в оперативном ключе модернизируем функции платформы. Вскоре будет добавлена возможность получения дохода с видеороликов и улучшена работа платёжных алгоритмов», — пообещал в интервью изданию «Состав» гендиректор Yappy Данила Овчаров.
РБК пишет, что у TenChat, задуманного как альтернатива заблокированной в России соцсети профессиональных контактов LinkedIn, более 300 тысяч пользователей, а к концу весны их количество планируется увеличить до нескольких миллионов.
Отмечается, что создатели этой соцсети вдохновились еще и «архитектурой китайского WeChat».
При этом у приложения ЯRUS, которым, по данным издания, хотят заменить «в одном флаконе» YouTube, Tik-Tok, Twitter и Instagram, на сегодняшний день уже более миллиона скачиваний в Google Play.
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