От нового метода подсчета просмотров в «VK Видео» пострадают простые блогеры, которые работают без контрактов с видеохостингом. Об этом НСН рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Сервис «VK Видео» внедрил новый подход к подсчету просмотров – теперь просмотр на видео будет засчитываться после пяти секунд. Обновление относится ко всем формам длинного видео и направлено на повышение прозрачности метрик и улучшение качества аналитики, сообщили в компании. Баженов раскрыл, насколько это изменение действительно позитивное.

«Статистика просмотров у людей, которые не заключают какие-то эксклюзивные контракты с VK, довольно печальна и без новой метрики. На старой метрике показатели удручающие: контент не распространяется, просмотров мало. С новой будет ситуация хуже. У продуктов, которые производит сам VK, все с просмотрами будет замечательно. Когда ролики шоу «ЧБД» за день собирали просмотров больше, чем население России, то это не в метрике было дело. Здесь в целом у VK-плеера прозрачности никакой нет», - рассказал он.