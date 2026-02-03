«Станет еще хуже!»: Что изменит новый подсчет просмотров у «VK Видео»
Евгений Баженов рассказал НСН, что у «VK Видео» до сих пор не работает поиск, а просмотры набираются только у блогеров, сотрудничающих с платформой.
От нового метода подсчета просмотров в «VK Видео» пострадают простые блогеры, которые работают без контрактов с видеохостингом. Об этом НСН рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Сервис «VK Видео» внедрил новый подход к подсчету просмотров – теперь просмотр на видео будет засчитываться после пяти секунд. Обновление относится ко всем формам длинного видео и направлено на повышение прозрачности метрик и улучшение качества аналитики, сообщили в компании. Баженов раскрыл, насколько это изменение действительно позитивное.
«Статистика просмотров у людей, которые не заключают какие-то эксклюзивные контракты с VK, довольно печальна и без новой метрики. На старой метрике показатели удручающие: контент не распространяется, просмотров мало. С новой будет ситуация хуже. У продуктов, которые производит сам VK, все с просмотрами будет замечательно. Когда ролики шоу «ЧБД» за день собирали просмотров больше, чем население России, то это не в метрике было дело. Здесь в целом у VK-плеера прозрачности никакой нет», - рассказал он.
Баженов указал, что обновление принципиально не изменит ситуацию с рынком рекламы в VK, а также поделился, что прошлогодняя проблема видеохостинга до сих пор осталась.
«Рекламодатели, как и раньше, скорее всего, будут брать рекламу пакетом, где VK – это либо ширма для оплаты рекламы на других сервисах, либо просто бонус в пакете мест, где реклама действительно работает. То есть в VK, я думаю, останется околонулевая конверсия у рекламных интеграций, по крайней мере, в видеозаписях. Я не имею в виду баннерную рекламу. Метрика в этом плане мало что изменит. Считать прозрачные просмотры – это действительно лучше, но проблема в том, что основа для рекламы VK уже довольно паршивая. Прошел год с моего видео, где я высказываю свое недовольство работой поиска у сервиса, и ничего не изменилось. То есть поиск «VK Видео» не работает до сих пор, а это основа для видеохостинга», - подытожил он.
Ранее гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский говорил НСН, что сегодня как Rutube, так и «VK Видео» полностью заместили Youtube, а российский пользователь уже не ждет разблокировки зарубежного видеохостинга.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рок-опера «Орфей и Эвридика» вернется в Кремлевский дворец с группой NAGART
- Джош Д'Амаро сменит Боба Айгера на посту гендиректора Disney
- «Смехотворные деньги»: В России опровергли снижение турпотока на Кубу
- Политолог назвал бессмысленными контакты между Макроном и Путиным
- «Непонятно, что делать»: Как увеличение оклада учителям повлияет на зарплаты
- Первого замглаву Сергиева Посада задержали и обвинили в коррупции
- Рютте призвал НАТО покопаться в запасах и найти оружие для Киева
- Ничего не решает: В России ответили генсеку НАТО о войсках на Украине
- Опять «запачкался»: В чем собирается признаться Клинтон из-за дела Эпштейна
- Задержанному по делу об убийстве мальчика в Петербурге предъявили обвинение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru