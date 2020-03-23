Вице-спикер Госдумы назвал сроки переноса голосования за поправки в Конституцию

«Пока у нас нет четкого понимания ситуации с распространением коронавируса, то, я считаю, никаких решений по данному голосованию принимать не стоит. Как мы видим из опыта Китая и европейских стран, распространение инфекции занимает около 3-4 месяцев. На сегодняшний день мы только вступаем в эту стадию, значит, до лета мы из нее не выйдем. Скорее всего, властям придется принимать решение либо о переносе данного вида голосования, либо об его отмене. Поэтому, я думаю, что не стоит сейчас бежать впереди паровоза и принимать какие-то решения по 22 апреля, а нужно спокойно дождаться того момента, когда будет окончательно понятно будет ли само голосование или нет», - сказал Лебедев.

Ранее НСН сообщала, что в Москве с 26 по 14 апреля лиц, которые находятся в группе риска по коронавирусу, обязали соблюдать домашний режим. В число таковых входят граждане старше 65 лет, а также люди, имеющие хронические заболевания – сахарный диабет, бронхиальную астму, болезни почек, онкологические заболевания и т.д. Лучшим вариантом для минимизации рисков заразиться коронавирусом, мэр столицы Сергей Собянин назвал отъезд таких людей на загородные участки. Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН уточнил условия, при которых пожилым людям лучше воздержаться от поездок на дачи.

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России к утру 23 марта выросло на 71, заболевшими числятся 438 человек.

