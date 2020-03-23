Кнут и пряник против коронавируса

438 заболевших при нулевой смертности – такова официальная российская «коронавирусная» статистика, актуальная на середину дня 23 марта. Как заявил премьер Михаил Мишустин, «в России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских странах». И тут его правда: всего в мире заболевших насчитывается 376 тысяч. Лидером по количеству подтвержденных случаев остается материковый Китай (там 81 093 заболевших), однако его стремительно догоняет Италия, экстренную помощь которой предоставила Россия силами военного ведомства. Девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации доставили в Италию около 100 российских военных специалистов, технику и имущество для оказания помощи в борьбе с короновирусной инфекцией. В Италии количество больных приблизилось к 60 тысячам, погибших – уже почти 5,5 тысяч. На третье место по числу заболевших вышли США – там случаев инфицирования COVID-19 перешагнуло за 32 тысячи.

Меры противодействия распространению коронавируса в России с каждой неделей все более ужесточаются. Причем, в ход идут уже не только призывы, но и дополнительная материальная мотивация. С 26 марта по 14 апреля жители столицы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Лучшим вариантом для минимизации рисков заразиться коронавирусом, мэр Москвы Сергей Собянин назвал отъезд таких людей на загородные участки. По его словам, для покрытия дополнительных расходов в связи с самоизоляцией москвичам упомянутых категорий выплатят по 2 тысяч рублей авансом и еще 2 тысячи – после окончания домашнего карантина в случае его соблюдения. В этот период также не будут взиматься пени и штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Это, как говорится, о пряниках.

Но будет и кнут: премьер Мишустин высказал на нынешнем заседании правительства согласие с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил карантина по коронавирусу. Кроме того, глава правительства поручил Минкомсвязи до 27 марта создать систему отслеживания всех, кто контактировал с зараженными коронавирусом. В ее основе будут сведения сотовых операторов о геолокации мобильных телефонов конкретных лиц.

Но и это еще цветочки: отказ от карантина или самоизоляции чреват и уголовным преследованием. В этом получила возможность убедиться главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, вернувшаяся из Испании, как выяснилось впоследствии, с коронавирусом. За отказ от самоизоляции Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело по обвинению в халатности и сокрытии информации, которая создает опасность для жизни и здоровья окружающих. По данным следствия, по возвращении из Испании, на тот момент уже неблагополучной по ситуации с коронавирусом, женщина продолжала ходить на работу, читать лекции в университете, участвовать в конференциях. А 17 марта попала в больницу, где у нее диагностировали COVID-19. А теперь еще и состав статьи УК РФ.

