Вице-президент РСТ рассказал, как действовать туристу при получении травм

При получении травмы во время отдыха туристам необходимо в первую очередь обратиться в страховую компанию, заявил в пресс-центре НСН Георгий Мохов.

Если пьяный турист пробивает головой витрину в магазине, то оплачивать свое лечение он будет, скорее всего, самостоятельно, рассказал в пресс-центре НСН вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комитета РСТ по правовым вопросам Георгий Мохов.

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«В случае получении травмы на отдыхе туристу в первую очередь необходимо обращаться в страховую компанию по тем телефонам, которые указаны в страховом полисе. Желательно, заранее прочитать его содержание и условия, чтобы понимать, какие именно страховые случаи в него попадают. Многие туристы даже не читают условия страхования, не понимают, на что они распространяются - ожоги от солнца, обострения заболеете, переломы и так далее. Понятное дело, что если пьяный турист пробивает головой витрину в магазине, то с большой вероятностью расходы на его лечения ему не возместят, хотя первую медицинскую помощь окажут», - сказал собеседник НСН.

Ранее Мохов рассказал НСН, что сейчас ошибки в билетах могут привести к тому, что у человека на пограничном контроле отберут загранпаспорт и не выпустят за границу.

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ФОТО: Алексей Мальгавко//РИА Новости
ТЕГИ:КомпенсацияТуристыСтрахование

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