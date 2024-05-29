Вице-президент РСТ рассказал, как действовать туристу при получении травм

«В случае получении травмы на отдыхе туристу в первую очередь необходимо обращаться в страховую компанию по тем телефонам, которые указаны в страховом полисе. Желательно, заранее прочитать его содержание и условия, чтобы понимать, какие именно страховые случаи в него попадают. Многие туристы даже не читают условия страхования, не понимают, на что они распространяются - ожоги от солнца, обострения заболеете, переломы и так далее. Понятное дело, что если пьяный турист пробивает головой витрину в магазине, то с большой вероятностью расходы на его лечения ему не возместят, хотя первую медицинскую помощь окажут», - сказал собеседник НСН.



Ранее Мохов рассказал НСН, что сейчас ошибки в билетах могут привести к тому, что у человека на пограничном контроле отберут загранпаспорт и не выпустят за границу.

