Вице-президент РСТ рассказал, как действовать туристу при получении травм
При получении травмы во время отдыха туристам необходимо в первую очередь обратиться в страховую компанию, заявил в пресс-центре НСН Георгий Мохов.
Если пьяный турист пробивает головой витрину в магазине, то оплачивать свое лечение он будет, скорее всего, самостоятельно, рассказал в пресс-центре НСН вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комитета РСТ по правовым вопросам Георгий Мохов.
«В случае получении травмы на отдыхе туристу в первую очередь необходимо обращаться в страховую компанию по тем телефонам, которые указаны в страховом полисе. Желательно, заранее прочитать его содержание и условия, чтобы понимать, какие именно страховые случаи в него попадают. Многие туристы даже не читают условия страхования, не понимают, на что они распространяются - ожоги от солнца, обострения заболеете, переломы и так далее. Понятное дело, что если пьяный турист пробивает головой витрину в магазине, то с большой вероятностью расходы на его лечения ему не возместят, хотя первую медицинскую помощь окажут», - сказал собеседник НСН.
Ранее Мохов рассказал НСН, что сейчас ошибки в билетах могут привести к тому, что у человека на пограничном контроле отберут загранпаспорт и не выпустят за границу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru