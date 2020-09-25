В АТОР назвали условия открытия границ с Грецией

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал, что потребуется для поездки в Грецию, если оперативный штаб разрешит полёты в эту страну.

Греция предложила России возобновить авиасообщение и ожидают ответа со стороны Москвы. Об этом сообщает российское посольство. Дипломаты предлагают открыть авиасообщение с 1 октября. Количество рейсов будет ограничено. Сейчас между властями гражданской авиации Греции и России ведутся переговоры, отмечают СМИ.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал, что Греция не выдвигает никаких специальных требований к туристам. Надо будет соблюдать необходимый установленный порядок действий.

Озвучены главные требования к российским туристам за рубежом

«Решение у нас принимает оперативный штаб после оценки эпидемиологической ситуации и принципов взаимности. Греция принципам взаимности как раз уже отвечает, а дальше все зависит от оперштаба. Только после принятия решения о возобновлении международного авиасообщения можно строить какие-то прогнозы. На данный момент это пока сложно прогнозировать. Как таковых ограничений для туристов Греция никаких не выдвигает. Нужно просто выполнять определенный установленный регламент. Пока квота обсуждается - 500 человек в неделю, обязательная регистрация в специальном приложении, которое как раз предоставляет qr-код. Также необходимо наличие визы, Греция возобновила выдачу виз, при подаче документов, также необходимо предоставление ПЦР теста», - рассказал он.

Греция 7 сентября открыла границы для россиян, разрешив въезд до 500 человек в неделю. У туристов из России должны быть отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель.

На данный момент в Греции зарегистрировано 16,6 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:АторТуризмГреция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры