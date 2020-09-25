В АТОР назвали условия открытия границ с Грецией

«Решение у нас принимает оперативный штаб после оценки эпидемиологической ситуации и принципов взаимности. Греция принципам взаимности как раз уже отвечает, а дальше все зависит от оперштаба. Только после принятия решения о возобновлении международного авиасообщения можно строить какие-то прогнозы. На данный момент это пока сложно прогнозировать. Как таковых ограничений для туристов Греция никаких не выдвигает. Нужно просто выполнять определенный установленный регламент. Пока квота обсуждается - 500 человек в неделю, обязательная регистрация в специальном приложении, которое как раз предоставляет qr-код. Также необходимо наличие визы, Греция возобновила выдачу виз, при подаче документов, также необходимо предоставление ПЦР теста», - рассказал он.

Греция 7 сентября открыла границы для россиян, разрешив въезд до 500 человек в неделю. У туристов из России должны быть отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель.

На данный момент в Греции зарегистрировано 16,6 тыс. случаев заражения коронавирусом.

