Греция сформулировала правила въезда для россиян
Афины направили обновлённые правила въезда граждан Российской Федерации в Грецию. Информация об этом опубликована на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
Уточняется, что с 7 по 21 сентября разрешается въезд на территорию Греческой Республики 500 россиянам в неделю. Граница открыт только для авиапутешественников, которые прилетают в аэропорты трёх городов. Это Афины, Салоники и Ираклион.
При прохождении паспортного контроля необходимо предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Анализы должны быть сданы в течение последних трёх суток до прилёта, отмечает RT.
Кроме того, в требованиях указано о необходимости иметь бронь отеля, а также заполненную электронную форму PLF. Надо будет предъявлять страховку, обратный билет и регистрацию по месту постоянной прописки.
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