Вице-премьер России Хуснуллин побывал в Мариуполе и Волновахе

Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху. Здесь он оценил объем восстановительных работ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

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«С заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным побывали в Волновахе и Мариуполе, чтобы оценить объем восстановительных работ, а также обозначить подходы к процессу строительства», — заявил Пушилин.

Они, отмечает глава ДНР, должны быть нестандартными - «ожидается стройка беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки», отмечает RT.

Ранее глава республики Сергей Аксенов рассказал, что пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями полностью восстановят.

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ФОТО: Мосинжпроект
ТЕГИ:СтроительствоМариупольМарат Хуснуллин
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