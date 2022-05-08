Вице-премьер России Хуснуллин побывал в Мариуполе и Волновахе
Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху. Здесь он оценил объем восстановительных работ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
«С заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным побывали в Волновахе и Мариуполе, чтобы оценить объем восстановительных работ, а также обозначить подходы к процессу строительства», — заявил Пушилин.
Они, отмечает глава ДНР, должны быть нестандартными - «ожидается стройка беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки», отмечает RT.
Ранее глава республики Сергей Аксенов рассказал, что пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями полностью восстановят.
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