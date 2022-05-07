В Крыму пообещали восстановить железнодорожное сообщение с Херсонской и Запорожской областями
7 мая 202207:18
Пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями полностью восстановят. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
«Перспективы понятные: все будет восстановлено в полном объёме», — цитирует политика РИА Новости.
Кроме того, глава Крыма заявил, что сопредельные территории «будут жить нормальной, спокойной человеческой жизнью».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru