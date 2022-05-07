В Крыму пообещали восстановить железнодорожное сообщение с Херсонской и Запорожской областями

Пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями полностью восстановят. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

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«Перспективы понятные: все будет восстановлено в полном объёме», — цитирует политика РИА Новости.

Кроме того, глава Крыма заявил, что сопредельные территории «будут жить нормальной, спокойной человеческой жизнью».

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Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:Железнодорожный ТранспортСергей АксеновКрым
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