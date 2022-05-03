Зеленский назвал сумму, которая потребуется на восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Украины будет необходимо не менее 600 млрд долларов. Такую оценку он предоставил в ходе выступления в видеоформате на саммите газеты The Wall Street Journal.

Украинский лидер пояснил, что речь идет о восстановлении инфраструктуры, предприятий, жилых домов.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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