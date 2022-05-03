Зеленский назвал сумму, которая потребуется на восстановление Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Украины будет необходимо не менее 600 млрд долларов. Такую оценку он предоставил в ходе выступления в видеоформате на саммите газеты The Wall Street Journal.
Украинский лидер пояснил, что речь идет о восстановлении инфраструктуры, предприятий, жилых домов.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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