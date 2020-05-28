В Роспотребнадзоре рассчитывают получить вакцину до новой волны коронавируса

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова выразила надежду, что вакцину от нового коронавируса удастся получить до возможной второй волны заболевания. Об этом она заявила в передаче телеканала «Россия-1».

Ранее сегодня представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что Москва передала ВОЗ 8 вакцин от новой коронавирусной инфекции. В Росси клинические испытания должны начаться с 1 июня. По мнению ряда специалистов, массовая вакцинация людей от COVID-19 может начаться осенью текущего года.

При этом эксперты предостерегают от поспешного внедрения вакцины в связи со значительным риском побочных эффектов. Так, иммунолог из Израиля, профессор Яков Беркун, подчёркивает, что даже после проверки ее эффективности и безопасности, сохраняются большие риски, передает РИА Новости.

В качестве примера он привел ситуацию с прививанием граждан Израиля от ротовируса около 10 лет назад. После начала массовой вакцинации оказалось, что процедура вызывает непроходимость кишечника. В итоге её производство вынужденно прекратили.

