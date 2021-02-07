Вирусологи пообещали отмену масочного режима в конце весны
Всеобщий масочный режим могут отменить в России в конце предстоящей весны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выводы отечественных ученых.
По мнению врача-иммунолога Европейского центра вакцинации Зои Скорпилевой, для отмены масочного режима необходимо наличие ряда факторов - наличие коллективного иммунитета и большое число вакцинированных, отмечает Газета.ru.
В свою очередь, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что прогнозировать развитие ситуации пока сложно.
«Но я думаю, что в апреле, может быть, мае будет отмена масочно-перчаточного режима за отсутствием необходимости», — цитирует его RT.
По предположениям профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, который считает, что в России в начале весны удастся избежать всплеска заболеваемости, пишут «Известия».
«Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры», — считает ученый.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН назвал маски пассивной защитой с весьма низкой эффективностью и призвал их снять.
«Десятки лет использования масок при гриппе и других инфекциях показывали, что их эффективность оставляет желать лучшего. Это относится не только к обычным медицинским маскам, но и респираторам, а также N95. Обычные – это вообще… Но от бессилия перед коронавирусом даже противники масок выступили за их ношение. Есть приказ – мы носим. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет. Тем более, мы носим маски неправильно: на подбородке, в кармане, смятую, всё время поправляем. Ты либо трусы надень, либо крест сними», - отметил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+16 048 / сут.
Умерли
76 661+432 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+19 884 / сут.
- В Сети обсуждают объяснения Симоньян, почему россиянам им не надо жаловаться на маленькие пенсии
- В Подмосковье трое человек погибли от утечки газа
- Врио главы Дагестана проконтролирует расследование убийства росгвардейцами бывшего чиновника
- Глава Минэкономики ФРГ отрицает связь проблемы достройки «Северного потока-2» и ситуации с Навальным
- СМИ: Более 150 человек пропали без вести во время схода ледника в Индии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru