ВОЗ призвала россиян соблюдать ограничения, несмотря на спад заболеваемости COVID-19
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24" призвала россиян жителей страны соблюдать меры профилактики COVID-19, несмотря на информацию о значительном уменьшении количества заболевших. Об этом сообщает РИА Новости.
Вуйнович предложила "оценить риски" и напомнила, что ситуация в различных регионах страны может быть разной. Специалист отметила, что "нужно быть осторожным" и проявлять гибкость в применении ограничительных мер.
По словам Вуйнович, масочный режим, гигиена и проветривание являются важнейшими факторами для дальнейшего спада заболеваемости. Представитель ВОЗ подчеркнула, что эффективность достигается лишь при условии соблюдения мер "подавляющим большинством" жителей страны.
Основной целью в борьбе с пандемией Вуйнович считает снижение уровня заболеваемости "до нуля". При этом, по словам эксперта, "не надо расслабляться" даже в этом случае.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru