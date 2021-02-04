ВОЗ призвала россиян соблюдать ограничения, несмотря на спад заболеваемости COVID-19

Вуйнович предложила "оценить риски" и напомнила, что ситуация в различных регионах страны может быть разной. Специалист отметила, что "нужно быть осторожным" и проявлять гибкость в применении ограничительных мер.

По словам Вуйнович, масочный режим, гигиена и проветривание являются важнейшими факторами для дальнейшего спада заболеваемости. Представитель ВОЗ подчеркнула, что эффективность достигается лишь при условии соблюдения мер "подавляющим большинством" жителей страны.

Основной целью в борьбе с пандемией Вуйнович считает снижение уровня заболеваемости "до нуля". При этом, по словам эксперта, "не надо расслабляться" даже в этом случае.

