Вирусологи назвали самый вероятный способ заражения COVID-19
Передача коронавируса по воздуху или через касания маловероятна. Об этом пишет RTL Today, ссылаясь на заявление вирусологов из института региона Хайнсберг в Германии. Специалисты настаивают на том, что единственный способ заразиться — это «вдохнуть капли», которые выделяются при кашле и чихании инфицированного COVID-19.
В проведенном исследовании ученые выясняли способность коронавируса выживать вне организма носителя. Они пришли к выводу, что COVID-19 не выживет, к примеру, на дверной ручке или поверхности телефона, сообщает РЕН ТВ. Кроме того, маловероятно заражение коронавирусной инфекцией в супермаркете или ресторане, подчеркивает Москва 24.
Вирусологи из института региона Хайнсберг заявили, что возбудитель COVID-19 чувствителен к высыханию, а заражение случалось, «когда люди долго и близко контактировали», отмечают Известия.
Ранее НСН писала, что более 670 тысяч человек в мире вылечились от COVID-19 с начала вспышки коронавируса нового типа. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на портал Worldometers, ведущий статистику по всем странам.
Наибольшее число выздоровевших пациентов находится в Германии (95 тыс. человек), далее следуют Испания (82 тыс.), Китай (77 тыс.), США (75 тыс.) и Иран (61 тыс.). В частности, Иран накануне снял введенные ранее из-за COVID-19 ограничения.
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