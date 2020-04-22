Вирусологи назвали самый вероятный способ заражения COVID-19

Передача коронавируса по воздуху или через касания маловероятна. Об этом пишет RTL Today, ссылаясь на заявление вирусологов из института региона Хайнсберг в Германии. Специалисты настаивают на том, что единственный способ заразиться — это «вдохнуть капли», которые выделяются при кашле и чихании инфицированного COVID-19.

В проведенном исследовании ученые выясняли способность коронавируса выживать вне организма носителя. Они пришли к выводу, что COVID-19 не выживет, к примеру, на дверной ручке или поверхности телефона, сообщает РЕН ТВ. Кроме того, маловероятно заражение коронавирусной инфекцией в супермаркете или ресторане, подчеркивает Москва 24.

Вирусологи из института региона Хайнсберг заявили, что возбудитель COVID-19 чувствителен к высыханию, а заражение случалось, «когда люди долго и близко контактировали», отмечают Известия.