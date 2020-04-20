Иран снял введенные из-за коронавируса ограничения
Власти Ирана 20 апреля сняли большинство запретов, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, постепенное смягчение введенных мер происходило в стране с 11 апреля. Отмечается, что на смену карантину в стране пришли новые правила социального дистанцирования.
В Иране разрешены прогулки с соблюдением дистанции, открылись магазины и торговые центры по укороченному графику. Также открылись многие кафе, но только с возможностью взять еду на вынос. При этом все еще закрытыми остаются мечети и парки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
47 121+4 268 / сут.
Умерли
405+44 / сут.
Выздоровели
3 446+155 / сут.
- При стрельбе в Канаде погибли 18 человек
- Врачи Осетии заявили о переполненных реанимациях пациентами с COVID-19
- В России планируется продление режима самоизоляции
- Ученые обнаружили первую крупную мутацию в коронавирусе
- Минздрав назвал сроки спада эпидемии коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru