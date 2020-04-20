Иран снял введенные из-за коронавируса ограничения

Власти Ирана 20 апреля сняли большинство запретов, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, постепенное смягчение введенных мер происходило в стране с 11 апреля. Отмечается, что на смену карантину в стране пришли новые правила социального дистанцирования.

В Иране разрешены прогулки с соблюдением дистанции, открылись магазины и торговые центры по укороченному графику. Также открылись многие кафе, но только с возможностью взять еду на вынос. При этом все еще закрытыми остаются мечети и парки.





